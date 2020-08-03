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Ученые нашли способ создать лекарство, продлевающее жизнь 

Ferra.ru и ещё 2 8 часов назад
Найден способ создать лекарство, продлевающее жизнь
Фото: Ferra.ru
Как стало известно, южнокорейские ученые из KAIST, в ходе экспериментов с определенными типами белков, нашли способ создать лекарство, продлевающее жизнь.
В рамках проводимой научной работы, специалисты сумели увеличить и уменьшить активность гена, который в свою очередь ответственен за передачу информации клеткам о выработке белка VRK-1 — того самого белка, который активирует белок AMPK, занимающийся мониторингом энергетических уровней клеток, когда энергия заканчивается. По итогу, увеличивая и уменьшая активность этого гена, удалось продлить и сократить жизнь червя, который обычно живет всего две-три недели.

”Это открывает интригующую возможность того, что VRK-1 также функционирует как фактор, управляющий долголетием человека, и поэтому, возможно, мы сможем начать разработку препаратов, которые изменяют активность VRK-1 и будут способствовать долголетию”,

— рассказал руководитель исследования Сеунг-Чже В. Ли.
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Наука , Новости , Долголетие
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