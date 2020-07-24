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Ученый предрек отказ человечества от секса для продолжения рода 

Lenta.ru и ещё 4 5 часов назад
Ученый предрек отказ человечества от секса
Фото: Lenta.ru
К 2050 году человечество откажется от секса для продолжения рода, а оплодотворение будет происходить искусственно. Сам половой акт никуда не исчезнет — люди будут заниматься любовью для удовольствия, без последующих обязательств. Такое будущее предрек профессор Карл Джерасси из Университета Стэнфорда, его цитирует National Geographic.
В частности, он считал, что процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), к который прибегают лишь при наличии медицинских показаний, в будущем будет распространена во всех развитых странах. По мнению ученого, мужчины и женщины будут замораживать свой биоматериал, а затем делать стерилизацию. Это позволит человечеству не думать о подходящем возрасте для рождения детей, а заниматься карьерой.
Эксперт предполагал, что в подобном явлении не будет минусов. Так, женщины смогут избежать нежелательных беременностей, а, следовательно, отпадет и необходимость абортов.
Карл Джерасси был создателем оральных контрацептивов. Он скончался в 2015 году в возрасте 91 года. Кроме того, ученый известен как автор нескольких книг, в том числе поэтических сборников и фантастических новелл.
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Наука , Новости , National Geographic
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