Ученый предрек отказ человечества от секса

К 2050 году человечество откажется от секса для продолжения рода, а оплодотворение будет происходить искусственно. Сам половой акт никуда не исчезнет — люди будут заниматься любовью для удовольствия, без последующих обязательств. Такое будущее предрек профессор Карл Джерасси из Университета Стэнфорда, его цитирует National Geographic.

В частности, он считал, что процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), к который прибегают лишь при наличии медицинских показаний, в будущем будет распространена во всех развитых странах. По мнению ученого, мужчины и женщины будут замораживать свой биоматериал, а затем делать стерилизацию. Это позволит человечеству не думать о подходящем возрасте для рождения детей, а заниматься карьерой.

Эксперт предполагал, что в подобном явлении не будет минусов. Так, женщины смогут избежать нежелательных беременностей, а, следовательно, отпадет и необходимость абортов.

Карл Джерасси был создателем оральных контрацептивов. Он скончался в 2015 году в возрасте 91 года. Кроме того, ученый известен как автор нескольких книг, в том числе поэтических сборников и фантастических новелл.