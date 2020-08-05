В РФ нашли новый способ лечения коронавируса

Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) создали светодиодную установку для безопасного лечения от тяжелых заболеваний, включая коронавирус COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

Установка, созданная студентами магистратуры Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ Артемом Шабановым , Денисом Глечиком и Алексеем Нехорошевым, основана на применении фотодинамического метода — облучения светом в красном диапазоне спектра больших поверхностей тела. Этот метод ранее разрабатывался в институте для диагностики и лечения опухолей, сообщил и.о. заведующий кафедры лазерных микро-, нано— и биотехнологий НИЯУ МИФИ, профессор ИФИБ НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.

"Это один из новейших методов лечения с использованием фотосенсибилизаторов. Они вводятся в организм пациента, где захватываются вирусами и под действием облучения убивают вирус. При этом фотосенсибилизаторы дезактивируют иммунокомпетентные клетки, ответственные за цитокиновый шторм, и тем самым позволяют избежать смертельно опасной реакции иммунной системы организма на вирус. Фотодинамическая методика обладает высокой эффективностью и минимальным количеством побочных эффектов, практически не дает осложнений",

— рассказал он РИА Новости.

По его словам, до сегодняшнего дня в мире не было установок, которые бы позволили проводить облучение с достаточной плотностью мощности и энергии без вреда для пациента. Существующие системы обладали мощностью в 1,5 Вт, но этого было недостаточно: требовалось увеличить мощность почти в 10 раз, минимум до 12 Вт.

"Работа шла непросто — институты и лаборатории были закрыты из-за пандемии. Магистранты перенесли 3D-принтеры к себе в общежитие, все вопросы обсуждали онлайн. Ребята не только разработали, но и изготовили аппараты мощностью 12 Вт, в соответствии с жесткими медицинскими требованиями безопасности, которые тут же были установлены в Первом московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова на базе Центральной клинической больницы №1",

— сообщил Виктор Лощенов.

Он рассказал, что новое лечение получили более 40 больных коронавирусом. Сразу после облучения у пациентов было отмечено повышение сатурации кислорода в крови, исчезала боль в легких, к ним возвращалось обоняние. Выздоровление в этой группе шло значительно быстрее, чем у тех, кто не получал облучение.

"В магистратуре ИФИБ по биомедицинской фотонике мы обучаем методам применения лазерной, спектроскопической и видеофлуоресцентной техники в биомедицинских исследованиях и в лечении пациентов. Мы готовим разработчиков новых методов диагностики и наукоемких медицинских приборов для лечения и профилактики онкологических, аутоиммунных и вирусных заболеваний, атеросклероза, антибиотико-резистентных инфекций. Мы также обучаем специалистов по диагностике и лечению пациентов с помощью наших приборов",

— рассказал Виктор Лощенов.

Он добавил, что сегодня уже сотни медицинских наукоемких приборов, разработанных в лаборатории ИОФАН, на базе которой расположена кафедра ИФИБ НИЯУ МИФИ и где проходят лекции и практические занятия, установлены в медучреждениях России. При этом остро не хватает специалистов, которые умели бы использовать в работе все их возможности.