Умирающие слышат, что о них говорят: правда ли это 

Слышит ли человек, находясь в предсмертном состоянии? Долгие годы ученые пытались ответить на этот вопрос, но лишь недавно им удалось это сделать. Подробнее об исследовании ученых — в материале "Рамблера".

Психологи из Университета Британской Колумбии в Канаде провели эксперимент, в котором приняли участие пациенты, получающие паллиативную помощь в хосписе Святого Иоанна в Ванкувере. Среди участников эксперимента были как те, кто еще находится в сознании, а так и те, кто уже был при смерти. Некоторые испытуемые прошли обе стадии эксперимента.

Всем пациентам включали короткую музыкальную композицию и при помощи ЭЭГ наблюдали, как их мозг реагирует на звуки. Оказалось, что мозг умирающих пациентов откликается на музыку точно так же, как мозг здоровых людей:

«Пока у нас нет ответа на вопрос о том, понимает ли человек при смерти то, что он слышит, или не понимает. Это остаётся загадкой. Но в то же время ясно, что с умирающими надо разговаривать до самого конца. Об этом хорошо знают медсёстры и врачи хосписов. Возможно, голоса близких приносят утешение умирающим в последние минуты их жизни»,

— подчеркнула автор исследования Элизабет Блундон.

Такие образом, канадским ученым удалось сделать своеобразный прорыв. Еще несколько лет назад исследователи не имели представления о том, какой орган чувств прекращает работать в последнюю очередь. Теперь же стало очевидно, что слух помогает людям при смерти какое-то время сохранять связь с внешним миром.