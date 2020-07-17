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Умирающие слышат, что о них говорят: правда ли это 

Мира Маркина 11 часов назад
Умирающие слышат, что о них говорят: правда ли это
Фото: depositphotos.com
Слышит ли человек, находясь в предсмертном состоянии? Долгие годы ученые пытались ответить на этот вопрос, но лишь недавно им удалось это сделать. Подробнее об исследовании ученых — в материале "Рамблера".
Психологи из Университета Британской Колумбии в Канаде провели эксперимент, в котором приняли участие пациенты, получающие паллиативную помощь в хосписе Святого Иоанна в Ванкувере. Среди участников эксперимента были как те, кто еще находится в сознании, а так и те, кто уже был при смерти. Некоторые испытуемые прошли обе стадии эксперимента.
Всем пациентам включали короткую музыкальную композицию и при помощи ЭЭГ наблюдали, как их мозг реагирует на звуки. Оказалось, что мозг умирающих пациентов откликается на музыку точно так же, как мозг здоровых людей:
«Пока у нас нет ответа на вопрос о том, понимает ли человек при смерти то, что он слышит, или не понимает. Это остаётся загадкой. Но в то же время ясно, что с умирающими надо разговаривать до самого конца. Об этом хорошо знают медсёстры и врачи хосписов. Возможно, голоса близких приносят утешение умирающим в последние минуты их жизни»,
— подчеркнула автор исследования Элизабет Блундон.
Такие образом, канадским ученым удалось сделать своеобразный прорыв. Еще несколько лет назад исследователи не имели представления о том, какой орган чувств прекращает работать в последнюю очередь. Теперь же стало очевидно, что слух помогает людям при смерти какое-то время сохранять связь с внешним миром.
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Наука
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