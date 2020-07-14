Ученый предупредил о последствиях вечной жизни для человечества 

Люди вполне могут жить вечно, рассказал в интервью «Огоньку» биофизик, Профессор МГУ , Физтеха и Университета Пенсильвании Фазоил Атауллаханов.

«Технически это задача очень сложная, но никаких препятствий, которые нельзя было бы обойти, тут нет»,

— отметил ученый, добавив, что на Земле существует масса организмов, которые не умирают. Например, есть множество простых кишечно-полостных трубочек, которые состоят всего из нескольких сотен простейших клеток и «существуют до тех пор, пока их кто-нибудь не съест.

Атауллаханов пояснил, что в человеческом организме непрерывно идет процесс обновления, и „фактически нет клеток, которые живут с нами от рождения до смерти“, поэтому с точки зрения физики „нет ничего сложного сделать этот процесс постоянным, вечным“.

Однако сам он считает, что бессмертие — плохая идея:

»тот факт, что сегодня человечество ею озаботилось, считаю глупостью. Лично я категорически против работ в этом направлении и никогда не буду участвовать в подобных исследованиях», — подчеркнул биофзик. Дело в том, что, по его мнению, бессмертие останавливает эволюцию, а это значит, что мир будет навсегда заселен одними и теми же людьми, среди которых не родится новый Илон Маск или основатель Google. «Это ужасный мир, эгоистичный, замкнутый на самом себе. Зачем такой нужен? Я бы предпочел, чтобы его кто-нибудь съел, как ту колонию клеток. Как это ни банально, но мы должны давать дорогу молодым. Этот закон очень важен для человеческой популяции. Если человечество хочет выжить, оно должно умирать»,

— заключил Атауллаханов.