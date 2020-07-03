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Назван способ продлить жизнь и избежать старческой инвалидности 

Lenta.ru 3 июля 2020
Назван способ продлить жизнь
Фото: Lenta.ru
Ученые Саарского университета в Германии назвали один из основных механизмов, которые способствуют старению. Его подавление способно продлить жизнь и здоровье человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Aging Cell.
Исследователи показали, что из-за низкого уровня гормона кортизола и специфического белка GILZ в организме развиваются хроническое воспаление, которое считается главным процессом старения. С возрастом приобретенный иммунитет ухудшается, а врожденный становится сверхактивным, нанося вред тканям. В результате, возникает, например, атеросклероз или артрит, характерные для пожилого возраста и способные сделать человека инвалидом.
Кортизол выделяется надпочечниками и действует как сигнальная молекула, участвуя во многих метаболических процессах. Макрофаги, один из типов иммунных клеток, преобразовывают неактивный кортизон в кортизол, однако с возрастом эта способность снижается. В свою очередь, это способствует увеличению уровня провоспалительных сигнальных молекул.
Белок GILZ способен отключить воспалительную функцию макрофагов, но снижение его уровня с возрастом также усиливает воспалительные реакции у пожилых людей. Более низкий уровень кортизола уменьшает содержание GILZ. Результаты экспериментов, в ходе которых ученые искусственно подавляли активность GILZ, подтвердили, что белок предотвращает хроническое воспаление.
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Наука , Продлить жизнь
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