Назван способ продлить жизнь

Ученые Саарского университета в Германии назвали один из основных механизмов, которые способствуют старению. Его подавление способно продлить жизнь и здоровье человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Aging Cell.

Исследователи показали, что из-за низкого уровня гормона кортизола и специфического белка GILZ в организме развиваются хроническое воспаление, которое считается главным процессом старения. С возрастом приобретенный иммунитет ухудшается, а врожденный становится сверхактивным, нанося вред тканям. В результате, возникает, например, атеросклероз или артрит, характерные для пожилого возраста и способные сделать человека инвалидом.

Кортизол выделяется надпочечниками и действует как сигнальная молекула, участвуя во многих метаболических процессах. Макрофаги, один из типов иммунных клеток, преобразовывают неактивный кортизон в кортизол, однако с возрастом эта способность снижается. В свою очередь, это способствует увеличению уровня провоспалительных сигнальных молекул.

Белок GILZ способен отключить воспалительную функцию макрофагов, но снижение его уровня с возрастом также усиливает воспалительные реакции у пожилых людей. Более низкий уровень кортизола уменьшает содержание GILZ. Результаты экспериментов, в ходе которых ученые искусственно подавляли активность GILZ, подтвердили, что белок предотвращает хроническое воспаление.