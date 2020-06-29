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Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни 

Мир24 и ещё 4 22 часа назад
Доказана связь между размером ноги и долгой жизнью
Фото: Аргументы Недели
Связь между размером ноги человека и его продолжительностью жизни действительно существует. К такому выводу пришли сотрудники Кембриджского университета, сообщают «Аргументы недели».
Медики обработали данные более чем трех тысяч летальных случаев. Исследование продолжалось около двух лет.
Самая большая продолжительность жизни — у женщин с 38-м размером и у мужчин — с 42-м размером ноги. Люди из этой группы них есть все шансы дожить до 84 лет.
Меньше всех прожили мужчин с 38-м и 45-м размером ноги — от 67 до 69 лет и у женщин с 35-м и 42-м размером ноги — 68-69 лет.
Общая статистика выглядит следующим образом. Для женщин с 35-м размером продолжительность жизни составляет 68-69 лет, 36-м размером — 72-76 лет, 37-м размером — 79-82 года, 38-м размером — 82-84 года, 39-м размером — 74-75 лет, 40-м размером — 70-72 года, 41-м размером — 70-71 год, 42-м размером — 68-69 лет.
Мужчины с 38-м размером ноги обычно живут 68-69 лет, 39-м размером — 70-72 года, 40-м размером — 73-75 лет, 41-м размером — 74-77 лет, 42-м размером — 76-82 года, 43-м размером — 74-79 лет, 44-м размером — 69-72 года, 45-м размером — 67-69 лет.
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