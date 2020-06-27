Найден способ снизить побочные эффекты старения

Исследователи из Боннского университета обнаружили у мышей рецептор, который способен регулировать возрастные изменения обхвата талии и уменьшение количества мышц. По словам специалистов, эти признаки являются яркими признаками старения организма. Однако, вероятно теперь их получится предотвратить.

Ученые выяснили, что на поверхности клеток присутствует множество рецепторов, которые могут принимать специфические сигнальные молекулы, вызывая соответствующие реакции в клетке. Одним из таких рецепторов является A2B, который находится на коричневом жире, вырабатывающем тепло.

Во время исследований эксперты обнаружили связь между выработкой тепла и образованием новых рецепторов.

«Значит, A2B каким-то образом увеличивают активность коричневых жировых клеток»,

— говорится в научной работе, опубликованной 25 июня в журнале Cell Metabolism. При этом введение грызунам агониста, активирующего рецептор A2B, снижало потерю мышечной массы и накопление жира в области живота. Таким образом все признаки старения удалось ликвидировать.

Ученые надеются, что если удастся подтвердить такие же эффекты на людях, то в будущем получится разработать средство, снижающее побочные эффекты старения.

Ранее врачи назвали способную замедлить старение кашу. Как оказалось, такими свойствами обладает ячневая крупа, которая богата аминокислотами, белком и другими полезными веществами. По мнению специалистов, каша из нее должна обязательно присутствовать в рационе, так как она благотворно влияет на многие функции организма.