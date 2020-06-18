Создана перчатка, отслеживающая уровень сахара в крови 

Ученые из Американского университета Бейрута в Ливане разработали новый способ контроля уровня сахара в крови с помощью оснащенной датчиком перчатки. Об этом пишет Forbes.

Устройство под названием eDiamond используем электромагнитное излучение и сенсор, который фокусируется на кровеносных сосудах и неинвазивно оценивает уровень сахара в крови. Уникальность гаджета в том, что он может работать непрерывно.

Исследователи уже протестировали перчатку: разработка быстро и точно измеряет уровень глюкозы в крови без характерной для других устройств задержки. В планах ученых встроить технологию в носки (ориентировано на детей) и даже в украшение на шею.

Гаджет находится в стадии разработки, и у него уже нашелся существенный недостаток — чувствительность к температуре. Ученые работают над усовершенствованием технологии, в частности, предстоит проверить, насколько хорошо перчатка работает в разных физиологических условиях.