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Создана перчатка, отслеживающая уровень сахара в крови 

Medical Note 18 июня 2020
Создана перчатка, отслеживающая уровень сахара в крови
Фото: Medical Note
Ученые из Американского университета Бейрута в Ливане разработали новый способ контроля уровня сахара в крови с помощью оснащенной датчиком перчатки. Об этом пишет Forbes.
Устройство под названием eDiamond используем электромагнитное излучение и сенсор, который фокусируется на кровеносных сосудах и неинвазивно оценивает уровень сахара в крови. Уникальность гаджета в том, что он может работать непрерывно.
Исследователи уже протестировали перчатку: разработка быстро и точно измеряет уровень глюкозы в крови без характерной для других устройств задержки. В планах ученых встроить технологию в носки (ориентировано на детей) и даже в украшение на шею.
Гаджет находится в стадии разработки, и у него уже нашелся существенный недостаток — чувствительность к температуре. Ученые работают над усовершенствованием технологии, в частности, предстоит проверить, насколько хорошо перчатка работает в разных физиологических условиях.
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Наука , Forbes
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