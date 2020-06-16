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Открыт новый способ омолодить организм и продлить жизнь 

Lenta.ru и ещё 1 14 часов назад
Открыт способ омолодить организм и продлить жизнь
Фото: Irina Conboy
Ученые Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что для эффекта омоложения достаточно разбавить плазму крови смесью физиологического раствора и альбумина, а не добавлять плазму крови молодых мышей. О новом открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Aging.
Исследователи определили, что для сильного омоложения половину плазмы крови старых мышей нужно заменить раствором, где альбумин заменяет белок, потерянный при удалении исходной плазмы. Это оказывает равный или даже более сильный эффект на мозг, печень и мышцы животных, чем переливание крови от молодых грызунов старым. Выполнение этой процедуры у молодых мышей не оказало вредного воздействия на здоровье.
Результаты показывают, что эффект омоложения и продление жизни зависит не от молодой крови, а от устранения вредных факторов в старой крови. С возрастом возрастает уровень определенных белков, которые ускоряют старение организма. У людей состав плазмы может быть изменен с помощью плазмафереза, который одобрен для лечения, например, аутоиммунных заболеваний. В настоящее время ученые завершают клинические исследования переливания плазмы для улучшения здоровья пожилых людей и для лечения таких болезней, как мышечная атрофия, нейродегенерация, диабет 2-го типа и расстройства иммунной системы.
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