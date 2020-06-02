В раковых клетках нашли защиту против вирусов 

Ученые Института Фрэнсиса Крика в Великобритании выяснили, что раковые клетки умеют защищать себя от вирусов, опасных для опухоли. Статья об этом вышла в журнале Nature Cell Biology.

Специалисты рассчитывают, что с помощью этого открытия получится создать новые методы лечения раковых опухолей с применением инфекционных агентов.

Также ученые смогли понять, каким образом раковая клетка защищает себя от онколитических вирусов. Зная этот механизм, они смогут найти более эффективный метод лечения. Раньше такой способ подходил ограниченному числу пациентов, так как раковые клетки взаимодействовали с соседними клетками, например, фибробластами. После блокировки этого механизма опухоль стала поддаваться воздействию разрушающих ее вирусов.