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В раковых опухолях нашли мощную защиту против вирусов 

Lenta.ru и ещё 1 2 июня 2020
В раковых опухолях нашли защиту против вирусов
Фото: NIH
Ученые Института Фрэнсиса Крика в Великобритании обнаружили, что раковые клетки способны защищать себя от вирусов, которые вредны для опухолевых тканей, но не для здоровых клеток. Открытие поможет разработать эффективные методы лечения онкологических заболеваний с помощью инфекционных агентов. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Cell Biology.
Специалисты определили механизм, посредством которого опухоль защищает себя от онколитических вирусов, которые иногда используются для уничтожения раковых клеток и стимуляции иммунного ответа. Эти вирусы помогали лишь небольшой доле пациентов, и причиной низкой эффективности служит взаимодействие злокачественных клеток с соседними клетками, в частности, фибробластами, ассоциированными с раком (CAF).
Когда раковые клетки непосредственно контактируют с CAF, возникает воспалительная реакция, которая затрудняет проникновению вирусов. Мощный защитный ответ возникает, когда часть содержимого клеток пропускается через фибробласты, которые, в свою очередь, сигнализируют соседним тканям вырабатывать цитокины. Когда ученые заблокировали этот механизм, опухоль стала более чувствительной к онколитическим вирусам.
По словам исследователей, еще многое предстоит узнать о том, как вирусы взаимодействуют с раком, окружающими тканями и иммунной системой. Однако результаты работы являются важным шагом на пути к созданию более мощного инструмента лечения опухолей.
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