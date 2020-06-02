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Найден способ умышленно заразить коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 15 часов назад
Найден способ умышленно заразить коронавирусом
Фото: Reuters
Китайские ученые нашли способ эффективно заразить мышей коронавирусом. Данная информация может помочь медикам в изобретении вакцины от COVID-19, сообщается в журнале Cell Host & Microbe.
Передать инфекцию лабораторным мышам и создать животных с человеческими рецепторами получилось благодаря технологии CRISPR/Cas9. Медики получили ангиотензин-конвертирующий фермент 2 (hACE2), с помощью которого SARS-CoV-2 проникает в организм человека. Команде специалистов удалось заразить мышей через органы дыхания и через желудок, имитируя проблемы с желудочно-кишечным трактом. При этом ученые заметили, что в обычных условиях достаточно сложно умышленно заразить подопытных мышей.
После успешных исследований ученые зафиксировали репликацию вирусной РНК в легких, трахее и мозге животных. «Присутствие РНК вируса в головном мозге было несколько неожиданно, поскольку лишь у малой доли пациентов с COVID-19 наблюдались неврологические симптомы», — заявил доктор Чен-Фен Цинь (Cheng-Feng Qin) из Военно-медицинской академии (AMMS) в Пекине.
В результате исследований у лабораторных мышей обнаружились признаки интерстициальной пневмонии и цитокинового шторма, проявляющиеся у больных COVID-19 людей. При этом смертельных исходов среди животных не наблюдалось. Согласно заключению ученых, сделанные в ходе исследований выводы могут пригодиться для тестирования вакцины от коронавируса.
Ранее российские ученые рассказали о планах вывести восприимчивых к коронавирусу нового типа мышей. Первая партия животных, на которых медики собираются тестировать вакцины от COVID-19, будет готова уже к июню.
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Наука , Лечение коронавируса , COVID-19
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