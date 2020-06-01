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Разработан тест, который определяет рак простаты 

Мария Сергеева 10 часов назад
Разработан тест, который определяет рак простаты
Фото: depositphotos.com
Ученые Бирмингемского университета разработали и запатентовали новую тест-систему для диагностики рака предстательной железы, заболевания, наиболее часто встречающегося у мужчин. Об этом пишет издание Advanced Functional Materials.
Отличие от технологии, которая используется в настоящее время, составляет опора на анализ сложных сахаров, что позволяет ставить диагноз на ранней стадии заболевания.
Ранее анализ базировался на выявлении повышенного содержания в крови простатспецифического антигена (ПСА). Приблизительно в половине случаев дальнейшие исследования не подтверждали рака ввиду того, что уровень ПСА мог повышаться и по другим причинам, а у 25% пациентов, страдающих заболеванием, вообще не повышается уровень содержания антигена в крови.
Химики использовали синтетический материал углевода для создания пресс-формы гликана (сахара крови со способностью присоединяться к белковым молекулам). Частица ПСА способна иметь 56 различных прикрепленных сахаров, однако только четыре из них связаны с раком предстательной железы.
Отмечается, что новшество позволяет быстро, точно и своевременно обнаруживать гликаны, а анализ изменения сахаров, к тому же, позволяет установить агрессивность рака.
Ранее "Рамблер" писал о том, почему, отсыпаясь в выходные, вы рискуете жизнью.
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