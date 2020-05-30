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Российские ученые разработают «ускоритель» для лечения рака 

Lenta.ru 15 часов назад
Ученые РФ разработают «ускоритель» для лечения рака
Фото: Lenta.ru
Специалисты петербургского Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова разработают универсальный ускоритель заряженных частиц — сильноточный циклотрон, который можно применять для диагностики и лечения злокачественных заболеваний. Об этом сообщается на сайте закупок госкорпорации «Росатом».
Изобретение также можно будет использовать для лучевой терапии разных форм рака. На проведение исследований в обоснование технического задания «на разработку сильноточного циклотрона с энергией ускоряемых пучков ионов водорода до 70 мегаэлектронвольт» потратят 4,46 миллиона рублей.. Как отмечается в техзадании, с помощью такого ускорителя можно будет получать радиоактивные изотопы стронция-82 и германия-68. Из них образуются радиоизотопы, применяемые для диагностики сердечно-сосудистых недугов и различных форм рака, в том числе злокачественных опухолей предстательной железы.
Ранее ученые «Радиевого института имени Хлопина» собрались подготовить техническое задание на разработку нового радиофармацевтического препарата для лечения рака.
Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.
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