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Какая кровь считается самой дорогой в мире 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Какая кровь считается самой дорогой в мире
Фото: depositphotos.com
У нескольких десятков людей в жилах течет «золотая кровь». Она имеет нулевой резус-фактор. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Кровь делится не только на четыре группы, но и обладает своим индивидуальным количеством антигенов. Это выяснил австрийский и американский врач, химик, иммунолог, обладатель Нобелевской премии по физиологии Карл Ландштейнер. Он опубликовал доклад о сыворотке, в котором объяснил взаимодействие примерно 85% различных эритроцитов человека. На поверхности каждого из них имеется до 342 антигенов. Именно их наличие или отсутствие указывает на группу и резус-фактор.
В 1961 году сотрудники Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения объявили, что у одной из женщин-аборигенов, кровь была с нулевым резус-фактором. При биохимическом исследовании ее крови было установлено, что на поверхности эритроцитов нет ни одного антигена.
Интересно, что пациент с такой кровью может стать донором для людей с совпадающей с ним группой, и неважно каким резус-фактором, положительным или отрицательным.
В международной панели редких доноров ВОЗ зарегистрировано всего 11 человек с нулевым резус-фактором. Все они хранят свою кровь в специальных банках крови, чтобы в случае экстренных ситуациях таких людей можно было бы спасти.
Точное количество людей с нулевым резус-фактором неизвестно. Их кровь называется «золотой», поскольку она подходит для переливания очень многим, а ее обладателям — только собственная. Плата за использование такой крови может достигать невероятных сумм.
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Наука , Карл Ландштейнер , ВОЗ
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