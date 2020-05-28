Препарат от малярии оказался эффективен при раке

Препарат, применяемый для лечения малярии, продемонстрировал убедительные противораковые свойства. Лекарство оказалось эффективно для лечения резистентных опухолей с плохим прогнозом.

Ученые из США испытали противомалярийный препарат люмефантрин на мультиформной глиобластоме — наиболее частой и агрессивной опухоли мозга. Эксперименты на культуре клеток показали, что лекарство уничтожало раковые клетки и подавляло их рост.

Терапия оказалась эффективной как для обычных, так и устойчивых опухолевых клеток. Испытания люмефантрина на моделях мышей с глиобластомой показало аналогичные результаты.

По мнению ученых, использование препарата в сочетании со стандартным лечением может повысить эффективность терапии глиобластомы. Сегодня пятилетняя выживаемость пациентов с этой опухолью составляет менее 6% даже при стандартном лечении — лучевой и химиотерапии.