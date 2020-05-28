Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Препарат от малярии оказался эффективен при опухоли мозга 

Medical Note 28 мая 2020
Препарат от малярии оказался эффективен при раке
Фото: Medical Note
Препарат, применяемый для лечения малярии, продемонстрировал убедительные противораковые свойства. Лекарство оказалось эффективно для лечения резистентных опухолей с плохим прогнозом.
Ученые из США испытали противомалярийный препарат люмефантрин на мультиформной глиобластоме — наиболее частой и агрессивной опухоли мозга. Эксперименты на культуре клеток показали, что лекарство уничтожало раковые клетки и подавляло их рост.
Терапия оказалась эффективной как для обычных, так и устойчивых опухолевых клеток. Испытания люмефантрина на моделях мышей с глиобластомой показало аналогичные результаты.
По мнению ученых, использование препарата в сочетании со стандартным лечением может повысить эффективность терапии глиобластомы. Сегодня пятилетняя выживаемость пациентов с этой опухолью составляет менее 6% даже при стандартном лечении — лучевой и химиотерапии.
Видео дня. На какие проблемы намекает ухудшение памяти
Medical Note: последние новости
Врачи назвали 10 симптомов развития сахарного диабета Врачи назвали 10 симптомов развития сахарного диабета Врачи рассказали об овоще, снижающем сахар в крови Врачи рассказали об овоще, снижающем сахар в крови Препараты от малярии увеличили смертность у больных коронавирусом Препараты от малярии увеличили смертность у больных коронавирусом
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие признаки сигнализируют о долголетии
Какие признаки сигнализируют о долголетии
Названы 10 симптомов развития сахарного диабета
Названы 10 симптомов развития сахарного диабета
В России спрогнозировали рост болезней из-за масок
В России спрогнозировали рост болезней из-за масок
Излечившийся от COVID рассказал о странном состоянии
Излечившийся от COVID рассказал о странном состоянии
Как пить кофе, чтобы сохранить здоровое сердце
Как пить кофе, чтобы сохранить здоровое сердце
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
Почему дети болеют COVID редко и легко
04:42
Почему дети болеют COVID редко и легко
Коронавирус Болезни и лекарства
Из-за чего можно потерять обоняние
06:10
Из-за чего можно потерять обоняние
ЗОЖ
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
05:12
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
08:50
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
Болезни и лекарства Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение