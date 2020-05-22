Бессимптомный рак смогли выявить по анализу слюны 

Врачи протестировали пациента, благодаря чему обнаружили ДНК онко-ассоциированного типа вируса папилломы человека (ВПЧ-16) в слюне. Данная инфекция является основной причиной развития рака в ротоглотке. Об этом сообщается в статье, опубликованной в издании Frontiers in Oncology.

Авторы теста обнаружили возможность выявления рака на очень ранней стадии — еще до того, как появились симптомы. Открытие сделано во время исследование распространенности ВПЧ.

Согласно данным из публикации, в левой миндалине одного из 665 испытуемых нашли плоскоклеточную двухмиллиметровую карциному. Стадия позволила просто удалить миндалину и посоветовать пациенту наблюдаться в дальнейшем. Обычно рак в данной области обнаруживают только на поздних стадиях, когда больному приходится проходить сложное и многогранное лечение, поэтому риск, что злокачественное новообразование приведет к смерти, довольно высок.

По информации американских ученых, в США рак горла, вызванный ВПЧ стал наиболее распространенным типом онкозаболеваний, связанных с вирусом папилломы человека.

Ученые утверждают, что это был первый в истории случай гистологически подтвержденного диагноза бессимптомного рака горла, обнаруженного благодаря скрининговому тесту на слюну.