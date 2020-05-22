Врач из США Йозеф Раскин рассказал о том, как в Америке работают крупные и небольшие медицинские учреждения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как выяснил "Рамблер", медик работает в госпитале в штате Нью-Мексико.

"Это самый бедный, самый малообразованный и один из самых малонаселенных в братской семье американских штатов", — написал врач.

По словам Йозефа Раскина, обычно, говоря про медицину США, люди представляют огромные медицинские учреждения.

"Клиника братьев Мейо в Рочестере, штат Миннесота, или Джон Хопкинс в Балтиморе, или Кливленд Клиник в Огайо… Это огромные медицинские центры, в которых безмерно талантливые и безумно образованные люди куют медицину двадцать второго века, учат студентов и делают уникальные операции, которые потом станут рутиной по всему миру".

Рядом с ними стоят обычные городские больницы. Они тоже достаточно большие и оказывают не столь "уникальную", но хорошую помощь, согласно высоким стандартам.

"Это муравейники, где бесчисленные полчища дрессированных докторов всевозможных специальностей, медсестер и других медицинских профессионалов прогоняют бесчисленные полчища пациентов по медицинскому конвейеру".

В таких местах работа похожа на гонку, и врач "бежит вдогонку за собственным хвостом".

"Обычно на нос терапевта там положено от пятнадцати (в хорошем месте) до 25 больных. Пациенты меняются, катастрофы случаются, ты подключаешь специалистов по катастрофам, переводишь свою катастрофу с плеч долой в блок интенсивной терапии и бежишь дальше принимать, лечить, выписывать, принимать, лечить, выписывать".

Однако больше всего в Америке "маленьких и совсем маленьких госпиталей", которые находятся за пределами больших городов. Там живут 20 процентов населения.

"Там может не быть узких специалистов, и не в каждом из них вам сделают МРТ или катетеризацию сосудов сердца, но в общем они работают по тем же протоколам".

Нагрузка в таких госпиталях меньше и постоянно меняется. Врач поделился историями из своей работы. Так, иногда к середине дня он уже свободен и ждет новых поступлений.

"Можно почитать, потрепаться с коллегами, прикорнуть минут 45 в дежурке…".

Но бывают дни, когда подолгу приходится заниматься только одним пациентом.