Почему мужчины реже носят маски 

Большая часть представителей сильного пола игнорирует защитные маски, о чем свидетельствуют данные опроса, который провели исследователи из Мидлсекского университета в Лондоне и калифорнийского Института Беркли. "Рамблер" приводит результаты труда ученых.

По словам авторов исследования, некоторые мужчины думают, что заболевание их не коснется, поэтому не надевают маски на улице. Хотя, согласно статистике Китая, Испании, Италии и США, именно представители сильного пола чаще всего умирают от COVID-19.

Исследование базировалось на данных 2459 респондентов, из которых 51% — мужчины. Возраст участников составил от 25 до 54 лет. Проанализировав результаты опроса, ученые сошлись во мнении, что у некоторых мужчин ношение маски вызывает стыд, выставляет их перед окружающими в дурном свете.

Другой опрос, проведенный Институтом Гэллапа в апреле, свидетельствует о том, что 29% мужчин и 44% женщин выходят из дома с маской на лице. Примечательно, что данная тенденция была актуальна еще несколько лет назад во время вспышки атипичной пневмонии.

Исследователи полагают, что такое игнорирование нормы со стороны мужчин объясняется недостаточностью информирования населения. Из-за до сих пор актуальных гендерных стереотипов, а также без опоры на патриотизм, дисциплину и личную ответственность в официальной повестке государства, по мнению авторов статьи, ношение маски является для мужчин проявлением слабости.