Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему мужчины реже носят маски 

Мария Сергеева 7 часов назад
Почему мужчины реже носят маски
Фото: depositphotos.com
Большая часть представителей сильного пола игнорирует защитные маски, о чем свидетельствуют данные опроса, который провели исследователи из Мидлсекского университета в Лондоне и калифорнийского Института Беркли. "Рамблер" приводит результаты труда ученых.
По словам авторов исследования, некоторые мужчины думают, что заболевание их не коснется, поэтому не надевают маски на улице. Хотя, согласно статистике Китая, Испании, Италии и США, именно представители сильного пола чаще всего умирают от COVID-19.
Исследование базировалось на данных 2459 респондентов, из которых 51% — мужчины. Возраст участников составил от 25 до 54 лет. Проанализировав результаты опроса, ученые сошлись во мнении, что у некоторых мужчин ношение маски вызывает стыд, выставляет их перед окружающими в дурном свете.
Другой опрос, проведенный Институтом Гэллапа в апреле, свидетельствует о том, что 29% мужчин и 44% женщин выходят из дома с маской на лице. Примечательно, что данная тенденция была актуальна еще несколько лет назад во время вспышки атипичной пневмонии.
Исследователи полагают, что такое игнорирование нормы со стороны мужчин объясняется недостаточностью информирования населения. Из-за до сих пор актуальных гендерных стереотипов, а также без опоры на патриотизм, дисциплину и личную ответственность в официальной повестке государства, по мнению авторов статьи, ношение маски является для мужчин проявлением слабости.
Видео дня. Когда родинки становятся опасными
Комментарии 4
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач назвал ошибки при использовании антисептика
Врач назвал ошибки при использовании антисептика
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Мясников назвал единственную меру защиты от вируса
Мясников назвал единственную меру защиты от вируса
Что ждет мир после окончания пандемии
Что ждет мир после окончания пандемии
Смоделирован пик заражения коронавирусом в России
Смоделирован пик заражения коронавирусом в России
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
00:15
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
Коронавирус
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение