Что происходит с сердцем человека без спорта

Занятия спортом положительно влияют на метаболизм, улучшают самочувствие, выносливость и иммунитет, — об этом нам твердят с самого детства. Тем не менее огромное число людей по той или иной причине избегают физических нагрузок, что не только негативно сказывается на их здоровье, но и видоизменяет сердце. Каким образом? Выяснял "Рамблер".

В 2019 году ученые пришли к любопытному выводу. Оказалось, что сердце человека, который пренебрегает занятиями спортом, с течением времени становится похожим на обезьянье.

Эти приматы ведут довольно пассивный образ жизни: они много спят, но прыгать или бегать не любят. Их сердце адаптировалось к такому образу жизни, оно стало округлым, у него появились толстые мышечные стенки.

У человека, в свою очередь, этот орган изначально имеет вытянутую форму. Но, как выяснилось, он может видоизменяться. Специалисты изучили сердца людей, занимавшихся совершенно разной деятельностью, — простые горожане, фермеры, профессиональные футболисты и легкоатлеты. В ходе исследования выяснилось, что у людей, пренебрегающих спортом, сердце округлялось, — то есть становилось похожим на сердце обезьяны.