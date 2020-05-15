Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как лечат онкологию с помощью вирусов 

Аргументы Недели 4 часа назад
Как лечат онкологию с помощью вирусов
Фото: Аргументы Недели
Российский ученый Михаил Чумаков рассказал о новом способе лечения онкологии при помощи вирусов. По его словам, наиболее эффект заметен у тех больных, которым оставалось жить всего неделю, максимум — месяц, передаёт КП.
«При появлении вирусной инфекции нормальная клетка начинает вырабатывать интерферон и вирусы вокруг этой клетки очень неуютно себя чувствуют и погибают. Опухолевая клетка лишена такой возможности, у нее этот защитный механизм подавлен», — объяснил Чумаков принцип действия новой методики.
Он отметил, что не болезнетворные вирусы можно применять в терапевтических целях. Ученый добавил, что после такого лечения пациенты с крайне неутешительными прогнозами живут уже по 2-3 года, а у некоторых опухоль и вовсе исчезла. Чумаков отметил, что пока непонятно, вернется ли болезнь, однако улучшения на данный момент сохраняются.
Видео дня. Когда должно насторожить появление синяков
Аргументы Недели: последние новости
Эпидемиолог предположил, что случится с коронавирусом в дальнейшем Эпидемиолог предположил, что случится с коронавирусом в дальнейшем Названы десять возможных симптомов появления раковой опухоли в организме человека Названы десять возможных симптомов появления раковой опухоли в организме человека Ученый объяснил, в чем уникальность коронавируса Ученый объяснил, в чем уникальность коронавируса
Наука , Михаил Чумаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки начала «нормальной жизни»
Названы сроки начала «нормальной жизни»
Китаец бегал в маске и попал в больницу
Китаец бегал в маске и попал в больницу
Мясников предрек опасную пандемию после коронавируса
Мясников предрек опасную пандемию после коронавируса
Объяснен самый распространенный симптом COVID-19
Объяснен самый распространенный симптом COVID-19
Мясников прогнозирует пандемию после COVID-19
Мясников прогнозирует пандемию после COVID-19
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
100-летняя россиянка победила коронавирус
02:39
100-летняя россиянка победила коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда защитная маска теряет эффективность
01:15
Когда защитная маска теряет эффективность
Коронавирус Болезни и лекарства
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
00:34
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение