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Почему кровь берут из безымянного пальца 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Почему кровь берут из безымянного пальца
Фото: depositphotos.com
Анализ крови считается одним из самых важных при обследовании. Сейчас в большинстве больниц и поликлиник берут кровь из вены, но в некоторых случаях достаточно забора материала из пальца. "Рамблер" узнал, почему врачи берут кровь именно из этой части тела.
Безымянный палец был выбран по нескольким причинам. Первая заключается в том, что, несмотря на то, что руки и ноги больше подвержены риску заражения, в пальцах их локализовать легче всего. Кроме того, на пальцах рук кожа очень тонкая, соответственно, прокалывать ее гораздо проще, а после анализа рана заживает гораздо быстрее. Вы могли заметить, что и другие раны, например, порезы, на руках проходят раньше, чем на других частях тела.
Кроме того, верхняя фаланга пальцев, как правило, неподвижная, поэтому внешние факторы не влияют на загрязнение и заживление раны.
Причина, по которой для анализов выбирают безымянный палец, заключается в том, что люди используют его в повседневной жизни меньше всего. Он часто остается нерабочим, поэтому после забора крови достаточно остановить кровь, а после человек уже не заметит болезненных ощущений и того, что с утра ему сделали прокол на пальце.
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