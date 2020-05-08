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Доказана связь алкоголя и рака 

Мария Сергеева 18 часов назад
Доказана связь алкоголя и рака
Фото: depositphotos.com
Ученые из Японии доказали, что взаимосвязь определенной генетической мутации с употреблением спиртных напитков повышает риск развития рака желудка. Соответствующая публикация приводится в журнале Science Advances.
Исследование базировалось на изучении 513 пациентов с раком желудка, а также анализе 243 образцов тканей, предоставленных добровольцами для секвенирования генома. Кроме того, специалисты пользовались доступом к генетическим данным 288 людей из медицинских баз.
Выяснилось, что развитие злокачественной опухоли связано с мутацией в гене ALDH2, кодирующем фермент печени — альдегиддегидрогеназу, который помогает метаболизировать алкоголь. Отмечается, что участники исследования с данной мутацией, в среднем, не употребляли алкоголь, что показывает высокий уровень риска развития рака даже при умеренном употреблении алкогольных напитков. Такая связь, по большей части, проявляется у азиатов.
Тенденция также встречается при мутациях в гене CDH1, отвечающем за межклеточные контакты.
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