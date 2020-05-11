Исследование: с чем связаны расстройства сна 

Исследователи из Германии проанализировали факторы, которые могут влиять на возникновение кошмаров. Выводы, опубликованные на сайте Sleep Science приводит "Рамблер".
В качестве базиса исследования использовалась специальная анкета о качестве сна, которую проходили 2392 респондента от 17 до 93 лет. Кроме того, добровольцы опрашивались для определения структуры личности по модели "Большой пятерки", включающей:
- нейротизм — предрасположенность к переживанию негативных эмоций,
- экстраверсию — исходящее разговорчивое и энергичное поведение,
- открытость опыту,
- доброжелательность,
- добросовестность.
Выяснилось, что порядка 9% опрошенных видят сновидения с негативной окраской каждую неделю, а 18% добровольцев были в детстве подвержены постоянным кошмарам. Притом 27% участников рассказали, что сюжеты страшных снов перекликаются с событиями из их жизни.
Исследование показало, что кошмарам наиболее подвержены люди с нейротизмом, а открытость новому опыту и доброжелательность менее всего связана с возникновением страшных сновидений.
Ученые отмечают важный момент: чаще всего о кошмарах сообщали представительницы слабого пола, в то же время пожилым людям было сложнее справиться со стрессом, связанным со страшными снами.
Исследование проводилось на добровольных началах, то есть в нем были задействованы люди, проявившие интерес к вопросу возникновения кошмаров, что могло повлиять на результат.