Исследование: с чем связаны расстройства сна 

Исследователи из Германии проанализировали факторы, которые могут влиять на возникновение кошмаров. Выводы, опубликованные на сайте Sleep Science приводит "Рамблер".

нейротизм — предрасположенность к переживанию негативных эмоций,

экстраверсию — исходящее разговорчивое и энергичное поведение,

открытость опыту,

доброжелательность,

добросовестность. В качестве базиса исследования использовалась специальная анкета о качестве сна, которую проходили 2392 респондента от 17 до 93 лет. Кроме того, добровольцы опрашивались для определения структуры личности по модели "Большой пятерки", включающей:

Выяснилось, что порядка 9% опрошенных видят сновидения с негативной окраской каждую неделю, а 18% добровольцев были в детстве подвержены постоянным кошмарам. Притом 27% участников рассказали, что сюжеты страшных снов перекликаются с событиями из их жизни.

Исследование показало, что кошмарам наиболее подвержены люди с нейротизмом, а открытость новому опыту и доброжелательность менее всего связана с возникновением страшных сновидений.

Ученые отмечают важный момент: чаще всего о кошмарах сообщали представительницы слабого пола, в то же время пожилым людям было сложнее справиться со стрессом, связанным со страшными снами.

Исследование проводилось на добровольных началах, то есть в нем были задействованы люди, проявившие интерес к вопросу возникновения кошмаров, что могло повлиять на результат.