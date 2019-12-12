Дневной сон оказался вредной привычкой

Ученые выяснили, как дневной сон связан с риском инсульта

Длительный сон днем связан с ростом риска инсульта на четверть, выяснили китайские ученые. Кроме того, от него чаще страдают те, кто не высыпается.

Длительный сон днем связан с ростом риска инсульта на четверть, выяснили китайские исследователи из Уханьского университета. Работа была опубликована в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие более 31 тыс. китайцев, их средний возраст составил 62 года. На момент начала исследования у испытуемых не было в анамнезе инсульта или других серьезных проблем со здоровьем. За ними наблюдали в среднем в течение шести лет. За это время было зарегистрировано 1557 случаев инсульта.

Людям задавали вопросы о том, как они спят ночью и днем. Подремать в середине дня — распространенная привычка в Китае, поясняют ученые. 8% участников сообщили, что спят днем более 90 минут. 24% отметили, что ночью спят девять часов или больше.

После поправок на другие факторы риска, такие, как высокое кровяное давление, диабет и курение, оказалось, что у людей, регулярно дремавших днем более 90 минут, вероятность инсульта была на 25% выше, чем у тех, кто регулярно дремал от одной до 30 минут.

Люди, которые не спали днем или спали от 31 минуты до одного часа, были подвержены инсульту в той же степени, что и наименее «спящая» группа.

«Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как длительные перерывы на сон днем и большее количество часов сна ночью могут быть связаны с повышенным риском инсульта, но предыдущие исследования показали, что слишком продолжительный сон неблагоприятно сказывается на уровне холестерина и способствует увеличению окружности талии, а это факторы риска инсульта, — говорит доктор медицинских наук Сяомин Чжан, один из авторов исследования. — Кроме того, длительный сон может свидетельствовать об недостатке повседневной активности, что также связано с повышенным риском инсульта».

Продолжительность ночного сна также влияла на риски — те, кто спал ночью более девяти часов, сталкивался с инсультом на 23% чаще. Те, кто спали менее семи часов или 8-9, страдали от инсульта в той же степени, что и участники, склонные к 7-8 часам сна.

Однако участники, которые любили поспать подольше и днем, и ночью, рисковали пострадать от инсульта на 85% больше, чем те, кто предпочитал умеренные перерывы на сон.

Кроме того, те, кто спал плохо, страдали от инсульта почти на треть чаще, чем те, кто был доволен качеством своего сна.

«Эти результаты подчеркивают важность умеренной продолжительности сна и поддержания хорошего качества сна, особенно в среднем и старшем возрасте», — говорит Чжан.

Он обращает внимание, что исследование не доказывает причинно-следственную связь между длительным сном и инсультом — речь идет лишь о корреляции, и причина может быть иной.

Также ученые сообщают, что информацию о сне они получали из анкет, а не наблюдали за сном людей в реальном времени, поэтому реальные риски могут отличаться от полученных в исследовании. Кроме того, не собирались данные о расстройствах сна, таких, как храп и апноэ. И, так как в исследовании участвовали пожилые и здоровые китайцы, не стоит распространять результаты на другие группы.

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. При нем быстро развивается неврологическая симптоматика, которая сохраняется более суток или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени. Сосудистые заболевания мозга занимают второе место в структуре смертности от заболеваний системы кровообращения после ишемической болезни сердца.

Основные симптомы инсульта — головные боли, головокружение, слабость, помутнение сознания. Наблюдаются сбои в координации, может пропасть зрение, нарушиться речь и способность понимать слова.

Распознать инсульт можно с помощью простого теста — нужно попросить пострадавшего улыбнуться, поговорить, поднять обе руки одновременно. При поражении мозга, скорее всего, улыбка будет кривой, речь — нечеткой и бессвязной, а движения — нескоординированными.

Крайне важно как можно скорее вызвать «скорую» — при инсульте вероятность выжить и восстановиться зависит от помощи в первые минуты и часы. До приезда врача больного следует уложить так, чтобы голова была выше туловища, и обеспечить доступ свежего воздуха. У пострадавшего может начаться рвота, в этом случае необходимо повернуть его голову набок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.