Назван тест на выявление смертельной болезни

Врачи рассказали о простом тесте на выявление смертельной болезни

На ранних стадиях рак легких обычно никак себя не проявляет, однако по мере прогрессирования состояния начинают появляться и симптомы. Поскольку в настоящее время лекарства от рака нет, очень важно суметь распознать признаки заболевания как можно раньше. Помочь в этом может простой тест.

По словам медиков, злокачественная опухоль может проявиться в виде так называемого паранеопластического синдрома, который обусловлен не ее локальным ростом, а неспецифическими реакциями со стороны других органов. Синдром может возникнуть при любом виде рака, однако чаще всего он связан с мелкоклеточным раком легкого.

«Иногда синдром может привести к тому, что иммунная система организма атакует части нервной системы. Одним из примеров является синдром Ламберта-Итона, при котором мышцы вокруг бедер становятся слабыми»,

— пояснили специалисты.

Распознать его можно с помощью элементарного теста: пациент садится на стул и пытается встать без посторонней помощи, не опираясь ни на какие предметы. Если при этом больной испытывает явные проблемы, то с большой долей вероятности можно говорить о наличии рака легких.

«Позже начинают слабеть и мышцы плечевого пояса»,

— добавили онкологи.

«Менее распространенной проблемой является паранеопластическая дегенерация мозжечка, которая может привести к потере равновесия, а также к проблемам с речью или глотанием. Синдром также может вызвать мышечную слабость, изменения чувствительности, проблемы со зрением или даже изменения в поведении»,

— отметили врачи.

Среди других симптомов злокачественного образования в легких различают сильный, непроходящий кашель, кашель с кровью, постоянные легочные инфекции, усталость, боли при дыхании, одышку, а также потерю аппетита или веса.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае создано инновационное лекарство для лечения сразу трех видов раковых заболеваний. Речь идет о меланоме, глиобластоме и карциноме легкого.