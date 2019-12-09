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Врачи рассказали о простом тесте на выявление смертельной болезни 

Профиль 7 часов назад
Назван тест на выявление смертельной болезни
Фото: depositphotos.com
На ранних стадиях рак легких обычно никак себя не проявляет, однако по мере прогрессирования состояния начинают появляться и симптомы. Поскольку в настоящее время лекарства от рака нет, очень важно суметь распознать признаки заболевания как можно раньше. Помочь в этом может простой тест.
По словам медиков, злокачественная опухоль может проявиться в виде так называемого паранеопластического синдрома, который обусловлен не ее локальным ростом, а неспецифическими реакциями со стороны других органов. Синдром может возникнуть при любом виде рака, однако чаще всего он связан с мелкоклеточным раком легкого.
«Иногда синдром может привести к тому, что иммунная система организма атакует части нервной системы. Одним из примеров является синдром Ламберта-Итона, при котором мышцы вокруг бедер становятся слабыми»,
— пояснили специалисты.
Распознать его можно с помощью элементарного теста: пациент садится на стул и пытается встать без посторонней помощи, не опираясь ни на какие предметы. Если при этом больной испытывает явные проблемы, то с большой долей вероятности можно говорить о наличии рака легких.
«Позже начинают слабеть и мышцы плечевого пояса»,
— добавили онкологи.
«Менее распространенной проблемой является паранеопластическая дегенерация мозжечка, которая может привести к потере равновесия, а также к проблемам с речью или глотанием. Синдром также может вызвать мышечную слабость, изменения чувствительности, проблемы со зрением или даже изменения в поведении»,
— отметили врачи.
Среди других симптомов злокачественного образования в легких различают сильный, непроходящий кашель, кашель с кровью, постоянные легочные инфекции, усталость, боли при дыхании, одышку, а также потерю аппетита или веса.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае создано инновационное лекарство для лечения сразу трех видов раковых заболеваний. Речь идет о меланоме, глиобластоме и карциноме легкого.
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Теги:
Наука , Лекарство от рака
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