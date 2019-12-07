Елена Малышева развенчала пять мифов об МРТ

Известный врач и телеведущая Елена Малышева развенчала пять распространенных заблуждений о процедуре МРТ. Соответствующее видео она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

В нем, в частности, утверждается, что МРТ и КТ, вопреки сложившемуся у многих мнению, это совершенно разные процедуры. КТ основана на действии рентгеновских лучей, а МРТ — на работе магнита.

Кроме того, пациенты не считают, что к данной процедуре надо готовиться, но это не так. Так, перед МРТ рекомендуется ничего не пить хотя бы пару часов.

Помимо этого, некоторые думают, что это болезненная процедура, однако МРТ фиксирует картину с помощью магнитных импульсов, и пациент ничего не чувствует. При этом она совершенно безвредна, так как никакое излучение не задействовано.

Еще один распространенный миф заключается в том, что вместо других процедур лучше сразу делать МРТ, но это не так. Она требуется только в том случае, если другие методы диагностики не принесли нужного результата.

Подписчики Елены Малышевой поблагодарили врача за видео. «Совершенно безболезненно и точно устанавливает диагноз», «Полезная и понятная информация», «Отличная инструкция для пациентов», — писали они в комментариях к посту.