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В полярных экспедициях у человека уменьшается мозг — исследование 

Medical Note 22 часа назад
В полярных экспедициях у человека уменьшается мозг
Фото: Medical Note
Социальная изоляция и монотонный пейзаж могут приводить к уменьшению размеров определенных частей головного мозга. К такому выводу пришли ученые из Германии после обследования вернувшихся из длительной экспедиции полярников. Статья опубликована в New England Journal of Medicine.
Исследователь Александр Стан и его коллеги-ученые провели 14 месяцев на антарктической станции Ноймайер-III. В летнее время к ним присоединялись другие специалисты, а вот всю полярную зиму, когда температура опускалась ниже 50 °С, команда провела в изоляции. Покинуть станцию даже при необходимости они не могли.
Предыдущие исследования на животных показали, что такие условия могут снижать функцию гиппокампа — области мозга, ответственной за некоторые виды памяти и обучение.
Наблюдения Стана и его коллег говорят о том, что люди реагируют на изоляцию аналогично. Например, у самцов крыс под действием этих факторов снижалась способность генерировать новые нейроны.
Анализ МРТ-снимков полярников и людей, живущих обычной жизнью на Большой земле, показал, что во время изоляции головной мозг исследователей уменьшился на 7%. Эксперты объясняют это тем, что в условиях одиночества и монотонности мозг не получал достаточно стимуляции.
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