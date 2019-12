Популярная бьюти-процедура, вызывающая рак

Названа вызывающая рак популярная у женщин бьюти-процедура

Окрашивание волос или использование перманентных выпрямителей повышает риск заболевания раком груди. К такому выводу пришли ученые Национального института здоровья США (The National Institutes of Health), чье исследование публикует The Sun.

В ходе эксперимента эксперты в течение десятилетия отслеживали уход за волосами 46 709 женщин. Те из них, кто постоянно применял краску для волос, были на девять процентов более подвержены развитию опухоли молочной железы, чем те, кто носил естественный цвет. При этом у афроамериканок, наносящих краситель раз в два месяца, этот показатель достиг 60 процентов.

Кроме того, все женщины, использовавшие химические средства для выпрямления волос с такой же частотой, подвергались заболеванию на 30 процентов чаще тех, кто отказывался от процедуры.

«Отказ от этих химических элементов [в составе краски для волос] может быть еще одним фактором, который снизит вероятность заболевания раком груди», — прокомментировал один из исследователей, доктор Дэйл Сэндлер (Dale Sandler).

В ноябре окрашивание волос вызвало серьезные проблемы со здоровьем у британской студентки. Шеннон Сарстон из Эссекса попала в больницу из-за аллергической реакции на один из ингредиентов — пара-Фенилендиамин — в составе краски. После процедуры отек охватил оба глаза и шею, а кожа головы девушки «горела». Сарстон пришлось лечиться на протяжении трех месяцев.