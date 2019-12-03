Болезнь Альцгеймера связали с бактериями во рту

Ученые выяснили, как болезнь Альцгеймера связана с бактериями, обитающими в полости рта. Бактерия Porphyromonas gingivalis, вызывающая периодонтит, имеет отношение и к болезни Альцгеймера.

Около 20 лет назад было обнаружено, что воспаление десен нередко говорит о сужении артерий. У таких людей повышен риск инфарктов и инсультов в девять раз.

Недавно врачи заметили, что бактерия Porphyromonas gingivalis находилась в мозге 90% людей, скончавшихся от болезни Альцгеймера. В ходе экспериментов на животных выяснилось, что болезнь развивается у тех, кому была введена эта бактерия.