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Болезнь Альцгеймера связали с бактериями во рту 

Рамблер 4 часа назад
Ученые выяснили, как болезнь Альцгеймера связана с бактериями, обитающими в полости рта. Бактерия Porphyromonas gingivalis, вызывающая периодонтит, имеет отношение и к болезни Альцгеймера.
Около 20 лет назад было обнаружено, что воспаление десен нередко говорит о сужении артерий. У таких людей повышен риск инфарктов и инсультов в девять раз.
Недавно врачи заметили, что бактерия Porphyromonas gingivalis находилась в мозге 90% людей, скончавшихся от болезни Альцгеймера. В ходе экспериментов на животных выяснилось, что болезнь развивается у тех, кому была введена эта бактерия.
Ранее "Рамблер" писал, как защититься от болезни Альцгеймера.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Наука , Видео
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