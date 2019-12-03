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Раскрыта правда о страшнейшей эпидемии в истории человечества 

Lenta.ru 16 часов назад
Раскрыта правда о страшнейшей эпидемии в истории
Фото: Lenta.ru
Международная группа ученых выяснила, что последствия пандемии чумы в 541-750 годах нашей эры могли быть не такими тяжелыми, как считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!
Исследователи проанализировали древние документы, образцы пыльцы, геномы возбудителей заболевания, захоронения жертв чумы и другие исторические источники. Они сосредоточили внимание на периоде Поздней Античности (300-800 годы нашей эры), в который произошли такие важные события, как падение Западной Римской Империи и распространение ислама. Существует гипотеза, согласно которой пандемия чумы могла повлиять на историю Европы и Ближнего Востока.
Ученые пришли к выводу, что болезнь не убила десятки миллионов людей. Начавшиеся до эпидемии различные тенденции, например, развитие сельскохозяйственного производства, продолжились и после вспышки чумы. Кроме того, не было найдено никаких изменений в характере захоронения людей, хотя другая пандемия чумы, называемая Черной смертью (1346-1353), повлияла на погребальные традиции.
Юстинианова чума вспыхнула в 541 году во время правления византийского императора Юстиниана I. Эпидемия быстро распространилась по всей Азии, Северной Африке и Европе, приняв характер пандемии. Согласно историческим свидетельствам, в Константинополе ежедневно умирали около 10 тысяч человек.
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