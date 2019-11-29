Как мужчинам жить дольше и здоровее

Как мужчинам жить дольше и здоровее? Врачи и ученые ищут ответ

Продолжительность жизни мужчин в России за последние 15 лет увеличилась на 12 лет. Об этом сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов.

По его словам, этому способствовала государственная политика в области здравоохранения, а также борьба с основными факторами риска: алкоголем и табаком. С какими проблемами чаще всего сталкиваются мужчины, достигшие зрелого возраста, и что влияет на их качество жизни? Мы собрали свежие научные данные.

Легкие

Курящие мужчины в 23 раза чаще болеют раком легких, чем некурящие. Рак легких в 2016 году погубил 1,7 млн человек. От хронической обструктивной болезни легких в том же году умерли 3 млн человек. По статистике, мужчины гораздо реже обращаются к врачам и делают это позже, чем женщины. Даже банальный бронхит, пневмония, воспаление легких могут стать фатальными, если их вовремя не лечить. Чтобы следить за своим здоровьем, каждый год необходимо делать флюорографию легких. В рамках диспансеризации по показаниям проводится рентгенография или компьютерная томография легких.

Сердечно-сосудистая система

В возрасте старше 40 необходимо обратить внимание на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней во всем мире: только в 2016 году скончались 15,2 млн человек. Врачи рекомендуют мужчинам регулярно делать ЭКГ начиная с 36 лет.

В возрасте после 40 лет увеличивается риск развития тромбоза.

Это обусловлено естественным замедлением обменных процессов в организме, что сказывается на состоянии сосудов. Тромб — кровянистый сгусток в сосудах — может привести к закупорке артерий жизненно важных органов: сердца, мозга, кишечника, легких. Повышенная свертываемость крови называется гиперкоагуляцией. Она может быть наследственной, а может развиться в результате злоупотребления алкоголем и курением, при длительном приеме некоторых лекарств. По статистике, у мужчин тромбоз возникает в два раза чаще, чем у женщин. Смерть от тромба наступает мгновенно, поэтому необходимо контролировать состояние сосудов.

Согласно плану диспансеризации, мужчинам из группы риска в возрасте 45–72 лет делается дуплексное сканирование брахицефальных артерий — это главные артерии, через которые мозг снабжается кровью. Показаниями являются три фактора: повышенное давление, повышенный уровень холестерина и избыточная масса тела. При подозрении на перенесенный инсульт на это обследование врач-невролог направляет людей в возрасте 65–90 лет.

Кстати, согласно новейшим исследованиям, существует связь между болезнью сердца и наличием проблем с потенцией. Немецкие ученые из Саарского университета проводили наблюдения за мужчинами, у которых были одновременно диагностированы сердечно-сосудистые заболевания и эректильная дисфункция. Оказалось, что они умирают в два раза чаще, чем мужчины без этих диагнозов.

Инфаркты у них случались на 20% чаще. Разумеется, снижение потенции не вызывает болезни сердца, а лишь сигнализирует о сердечных проблемах.

Мужское здоровье

Немецкий ученый Михаэль Зицман, специалист в области эндокринологии из Мюнстерского университета, изучал влияние дефицита тестостерона на мужское здоровье. В ходе своих исследований он обнаружил, что проблемы с потенцией часто сопряжены с сахарным диабетом, заболеваниями сердца и ожирением. Также низкий тестостерон, по его данным, является причиной депрессии у мужчин. В своей таблице Зицман обозначил норму тестостерона как 35 нмоль/л и отследил последствия низкого уровня гормона.

При 15 нмоль/л мужчина чувствует усталость, упадок сил, разбитость, возможны проблемы с потенцией. Когда тестостерон снижается до 8–10 нмоль/л, у мужчины могут проявится такие симптомы, как эректильная дисфункция, бессонница, повышение артериального давления, набор веса. Низкие значения гормона говорят о сбоях в работе сердечно-сосудистой системы и других проблемах в организме.

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Ключевую роль тестостерона в мужском здоровье подтверждает многолетнее исследование, проведенное Институтом сердца в Солт-Лейк-Сити. Пожилым мужчинам, у которых была диагностирована ишемическая болезнь сердца и недостаток тестостерона, проводили заместительную гормональную терапию, повышая уровень мужского гормона. В результате в их группе наблюдалось меньше случаев инсультов и сердечных приступов, чем в контрольной, в которой терапия тестостероном не проводилась.

Плохая спермограмма свидетельствует не только о снижении фертильности, но и других сбоях в мужском организме. Согласно недавнему масштабному исследованию эндокринологов в Италии, низкое количество сперматозоидов связано с неблагоприятными метаболическими изменениями, риском сердечно-сосудистых заболеваний, снижением костной массы.

«У бесплодных мужчин выявляются сопутствующие проблемы со здоровьем или факторы риска, которые могут ухудшить качество жизни и сократить их жизнь. Оценка фертильности мужчины дает уникальную возможность оценить его общее состояние здоровья и профилактировать заболевания», — отметил автор исследования, охватившего более 5000 бесплодных пар, доктор медицинских наук Альберто Ферлин, возглавляющий итальянское Общество андрологии и сексуальной медицины.

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Около 52% мужчин в возрасте 40–70 лет страдают от эректильной дисфункции — неспособности к эрекции или поддержанию ее на уровне, достаточном для совершения нормального полового акта. К врачам обращаются только 10%. К этой деликатной проблеме приводит неправильный образ жизни, проблемы со стороны нервной, мочеполовой или эндокринной системы.

Для лечения эректильной дисфункции существуют эффективные препараты. Кстати, лекарственное средство силденафил изначально создавалось для улучшения кровотока в миокарде, лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. Первые пациенты, участвовавшие в испытаниях вещества, отметили у себя неожиданный побочный эффект в виде эрекции. С тех пор препарат пользуется большим спросом и действительно помогает продлевать сексуальную жизнь мужчинам.

Высокая мужская смертность

Разрыв между средней продолжительностью жизни мужчины и женщины в России остается очень большим: около десяти лет. В сентябре глава Минздрава Вероника Скворцова отчиталась о рекордах: продолжительность жизни женщин в России выросла до 78 с половиной лет, а мужчины — до 68 с половиной лет.

В отличие от европейских стран, в нашей стране наблюдается сверхсмертность среди сильного пола в относительно молодом возрасте. В 25-45 лет в России умирает в шесть раз больше мужчин, чем в ЕС . Зачастую причиной является нездоровый образ жизни, употребление алкоголя, наркотиков, табака.

Проблемы со здоровьем максимально проявляются у граждан в категории 45–50 лет. В десятилетие с 50 до 60 лет из жизни уходит огромное количество российских мужчин. Но те, кто доживает до 55, в среднем живут 79 лет — таковы данные министра здравоохранения. Что нужно проверить, чтобы избежать ранней смерти? Сверьтесь с нашей инфографикой.

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Во многих исследованиях отмечается, что для мужского здоровья чрезвычайно вреден стресс, переутомление и плохой сон.

Положительно сказываются прогулки, отдых, умеренные занятия спортом и правильное питание.