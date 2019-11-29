Ученые узнали, как порно влияет на мозг

Канадские ученые: просмотр порно превращает взрослых людей в подростков

Исследователи из канадского университета Лаваля рассказали, что просмотр роликов для взрослых разрушает важные региона мозга, превращая тем самым людей в подростков.

О том, что просмотр порно погружает мозг человека в ювенильное (более детское) состояние рассказала эксперт из университета Канады.

По ее словам, у людей просмотре фильмов для взрослых со временем обнаруживают повреждения префронтальной коры: именно эта зона контролирует мораль, импульсы и силу воли. Данная зона мозга окончательно складывается только во взрослый период жизни.

Дело в том, что просмотр порно погружает регион обратно в ювенильное состояние и разрушает важный регион мозга.

Эксперт уточнила, что в последствии человек может начать испытывать трудности с импульсами и эмоциями, что может спровоцировать проявление компульсивного (навязчивого) поведения и заставить его принимать "неправильные решения".

Об этом пишет "МедикФорум" со ссылкой на источник.