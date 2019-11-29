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Аутоиммунные заболевания связали с древними генами 

РИА Новости + ещё 1 12 часов назад
Аутоиммунные заболевания связали с древними генами
Фото: Мир24
Генетические мутации, которые защищают людей от смертельных инфекций, также делают нас более уязвимыми для некоторых воспалительных и аутоиммунных заболеваний, выяснили ученые из Института молекулярной биологии в Нидерландах. В древности продолжительность жизни людей была намного меньше. Поэтому угроза болезней, которые развиваются уже в преклонном возрасте, была не так актуальна — в отличие от риска чем-то заразиться, сообщает Trends in Immunology.
«Но теперь, когда мы живем так долго, мы можем видеть последствия изменений, которые произошли с нашими предками», — отметил ведущий автор исследования Хорхе Домингес-Андрес.
Известно, что воспаление — основная защитная реакция организма при инфекции. Авторы научной работы проследили, как меняется ДНК людей в различных сообществах после контактов с бактериями или вирусами.
Оказалось, что со временем вероятность заражения конкретным патогеном снижается. Но те же генетические мутации, что обеспечивают защитный эффект, могут впоследствии вызвать болезнь Крона, волчанку, воспаление кишечника и другие расстройства.
Так, малярийный паразит Plasmodium sp. миллионы лет поражал африканское население. Со временем у людей выработалась устойчивость, но зато и возросла склонность к возрастным сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как атеросклероз.
Древние предки людей жили по соседству с неандертальцами и периодически скрещивались с ними. Ученые выяснили, что «остатки» неандертальских генов делают своих владельцев менее восприимчивыми к ВИЧ и стафилококку, но более уязвимыми для аллергии, астмы и сенной лихорадки.
Исследования также показали, что эволюция иммунной системы человека происходит и в наши дни, из-за значительных изменений в образе жизни. Современные люди отказались от продуктов охоты в пользу магазинной еды, начали бороться с антисанитарией и очищать питьевую воду. Это повлияло на бактериальное разнообразие кишечника и другие функции организма. В результате одни болезни начали уходить в прошлое, но другие, например, диабет 2 типа, становятся все более распространенными.
Ранее ученые назвали группу крови, обладатели которой чаще заболевают раком — первая. Люди со второй группой, напротив, менее склонны к онкологическим заболеваниям.
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