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Как связан высокий голос у мужчин с низким либидо 

Рамблер 2 часа назад
Несмотря на то, что фальцетом, то есть высоким голосом преимущественно говорят женщины, порой такой голос встречается и у мужчин. И по мнению ученых, эта особенность у представителя сильного пола может многое рассказать о его здоровье. Что именно? Выяснял "Рамблер".
Как установили ученые из США при высоком уровне тестостерона длина голосовых связок у мужчины увеличивается, за счет чего он становится обладателем безупречного баса. А вот если в организме зачастую тестостерона не достает, то и голос будет более высоким. Неслучайно пожилые люди порой начинают говорить высоким голосом, это напрямую связано с низким уровнем тестостерона.
Проанализировав эти данные, эксперты сошлись во мнении, что по голосу мужчины можно судить о его либидо и даже о качестве спермы. Однако обладателям фальцета не стоит преждевременно бить тревогу.
Порой пресловутый мутационный фальцет становится следствием заболеваний гортани или нарушений психики. В первом случае у мужчины повреждается слизистая поверхность голосовых складок или гортань, что и делает голос выше.
Во втором случае причиной фальцета могут быть психологические проблемы. Когда в период пубертата у подростка внезапно начинает ломаться голос, окружающие нередко смеются над ним. Тогда мальчик игнорирует изменения, происходящие в организме, и продолжает говорить высоким голосом. Впоследствии это просто входит в привычку. Однако даже после этого поставить "мужской голос" можно благодаря нескольким занятиям со специалистом.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Наука , Видео
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