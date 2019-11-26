Как связан высокий голос у мужчин с низким либидо

Несмотря на то, что фальцетом, то есть высоким голосом преимущественно говорят женщины, порой такой голос встречается и у мужчин. И по мнению ученых, эта особенность у представителя сильного пола может многое рассказать о его здоровье. Что именно? Выяснял "Рамблер".

Как установили ученые из США при высоком уровне тестостерона длина голосовых связок у мужчины увеличивается, за счет чего он становится обладателем безупречного баса. А вот если в организме зачастую тестостерона не достает, то и голос будет более высоким. Неслучайно пожилые люди порой начинают говорить высоким голосом, это напрямую связано с низким уровнем тестостерона.

Проанализировав эти данные, эксперты сошлись во мнении, что по голосу мужчины можно судить о его либидо и даже о качестве спермы. Однако обладателям фальцета не стоит преждевременно бить тревогу.

Порой пресловутый мутационный фальцет становится следствием заболеваний гортани или нарушений психики. В первом случае у мужчины повреждается слизистая поверхность голосовых складок или гортань, что и делает голос выше.

Во втором случае причиной фальцета могут быть психологические проблемы. Когда в период пубертата у подростка внезапно начинает ломаться голос, окружающие нередко смеются над ним. Тогда мальчик игнорирует изменения, происходящие в организме, и продолжает говорить высоким голосом. Впоследствии это просто входит в привычку. Однако даже после этого поставить "мужской голос" можно благодаря нескольким занятиям со специалистом.