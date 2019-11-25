Компьютер научили подбирать лечение для больных раком

Компьютер научили подбирать лечение для раковых больных

Учёные из Кейсовского университета Западного резервного района разработали алгоритмы искусственного интеллекта, способные определять, будет ли эффективна иммунотерапия для больных раком лёгкого.

Исследователи научили программу находить ранее незаметные изменения в изображениях с компьютерной томографии (КТ). Она сравнивает первые такие изображения, полученные при диагностике рака, и те, что сделали после первых двух-трёх циклов иммунотерапии.

На сегодняшний день данный метод лечения помогает примерно 20% раковых больных. От химиотерапии он отличается тем, что вводимые лекарства помогают иммунной системе человека самостоятельно бороться с раковыми клетками, а не убивать их (и всё, что попадётся в поле зрения). Поэтому иммунотерапия более щадящий способ лечения, но и довольно дорогой. Порой пациенты платят огромные деньги за терапию, которая им не помогает. Новый инструмент позволит избежать этой ситуации.