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Группа крови может свидетельствовать о родстве человека с инопланетянами 

express-novosti.ru 2 часа назад
Группа крови может доказать родство с инопланетянами
Фото: Pixabay
Ученые давно спорят о влиянии инопланетных существ на развитие нашей цивилизации. Но вот недавно ИА «Экспресс-Новости» узнало еще одну интересную гипотезу: ученые выяснили, что группа крови человека может быть доказательством его инопланетного происхождения.
Оказывается, только 10% от всего населения Земли обладает отрицательным резус-фактором, ученые в ходе своих исследований предположили, что именно эти люди могут быть потомками наших братьев по разуму.
Более того, ученым удалось составить примерный портрет потомков инопланетян.
По их мнению, это люди европеоидной расы со светлой кожей и русыми волосами. Цвет глаз у них может быть как зеленым, так и голубым.
Также такие представители человечества обязательно должны отличаться выдающимися умственными способностями, а также не исключено, что они очень талантливы в творческой деятельности.
Справедливости ради стоит сказать, что гипотеза ученых имеет смысл, так как наукой доказано, что отрицательный резус-фактор появился намного позже, чем положительный. Первые люди с такой группой крови зарезервированы относительно недавно, всего около 30-35 тысяч лет назад.
Уфологи, узнав эту новость, сразу начали строить свои догадки, как именно инопланетяне решили оставить потомство на нашей планете. Пока лидирует версия, что они просто адаптировались к жизни на Земле, переселившись со своей более агрессивной планеты, и вступили в контакт с древними жителями.
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Теги:
Наука , Новости
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