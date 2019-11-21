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В России нашли способ выявлять рак на ранних стадиях 

Lenta.ru 7 часов назад
В России нашли способ быстро выявлять рак
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Российские ученые нашли способ диагностировать рак желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на ранней стадии. Об этом сообщила профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Кристина Макконен, передает ТАСС.
По ее словам, исследования ученых из университетов в Белгородской, Курской и Тульской областей нашли способ в десять раз сократить показатели для выявления рака ЖКТ. Это позволит уменьшить количество лабораторных показателей и урезать расходы на диагностику заболевания.
Заведующая кафедрой «Общая патология» Тульского государственного университета Татьяна Субботина пояснила, что при лечении воздействие будет оказываться на клетки, которые могут переродиться в опухоль, снизив тем самым возникновение новообразования.
Детали разработки российских ученых пока не уточняются.
В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.
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Теги:
Наука , Татьяна Субботина
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