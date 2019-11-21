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Почему опасно сдирать родинки 

Рамблер 1 час назад
Все мы слышали о том, что нельзя сильно чесать родинки, чтобы не содрать их. Не все понимают, к каким опасным последствием может привести собственноручное избавление от родинки. "Рамблер" рассказывает, почему к пятнам на теле нужно относиться с опаской.
Чтобы понять, почему нельзя сдирать родинки, нужно понять, откуда они появляются и что собой представляют. По сути это — доброкачественные опухоли, которые могут стать злокачественными при неправильном обращении. Это называется "меланома". В медицине это считается одним из самых опасных видов рака, так как он практически не поддается лечению.
Механическое воздействие на родинки может привести к серьезным последствиям. Конечно не каждое пятно на коже перерастает в серьезную опухоль, но часто происходят случаи, когда после воздействия родинка начинала расти, расползаться и менять цвет, а эти симптомы — серьезный повод, чтобы проконсультироваться с врачом. Именно поэтому родинкам нельзя наносить никакие травмы.
Бывают и такие доброкачественные опухоли, которе создают человек дискомфорт — они могут находиться в местах, где происходит постоянное трение, быть большого размера или сильно выпирать. В таком случае нужно осмотреть родинку у онколога, а он уже даст разрешение и назначит удаление.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Наука , Видео
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