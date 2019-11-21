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Ученые предсказали исчезновение мужского пола 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Ученые предсказали исчезновение мужского пола
Фото: Кадр из фильма «Невероятные приключения Билла и Теда»
Y-хромосома, содержащая ген SRY, который отвечает за развитие половых признаков у мужчин, исчезнет через 4,5 млн лет, заявил британский генетик Даррен Гриффин из Кентского университета.
В статье, опубликованной на портале Science Alert, Гриффин пишет, что фундаментальный недостаток этой хромосомы состоит в том, что она содержится в клетках человека в единственном экземпляре и поэтому не подвергается генетической рекомбинации, которая случается в каждом новом поколении и приводит к ликвидации мутаций, повреждающих гены.
В результате, набор генов, отвечающий за формирование мужского пола, со временем дегенерирует и пропадает из генома, передает РИА «Новости».
При этом последние исследования показывают, что хромосома вырабатывает механизмы, ттормозящие этот процесс. Датские ученые выявили, что в Y-хромосоме происходит появление нескольких копий генов, отвечающих за функционирование половых органов мужчин.
Также вырождение замедляется необычными структурами «палиндромами». В случае повреждения гена он восстанавливается, «копируя» информацию с сохранившейся половины.
В статье отмечается также, что даже в случае полного исчезновения Y-хромосомы ген SRY может переместиться на другую хромосому, которая также начнет испытывать недостаток рекомбинации.
Напомним, в декабре 2018 года американские ученые предположили, что продолжительность жизни женщин может быть связана не с более «трезвым» подходом к жизни, а с наличием дополнительной копии гена, который замедляет старение.
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Теги:
Наука , Даррен Гриффин , РИА Новости
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