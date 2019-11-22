Медики узнали, как живут люди с половиной мозга

Нейробиологи узнали, как живут люди с половиной мозга

Американские ученые провели исследование и узнали, каким образом живут люди с удаленной половиной мозга. О работе сотрудников Калифорнийского технологического института говорится в статье, опубликованной на сайте Science Alert.

В ходе эксперимента специалисты привлекли шестерых пациентов, которым в ходе лечения тяжелой формы эпилепсии, которая не лечится лекарствами, удалили половину мозга.

Нейробиологи сделали МРТ-сканирование мозга пациентов, сравнив его с аналогичными анализами здоровых людей. Было установлено, что активность половины мозга у людей, которым удалили одно полушарие, во многом напоминает активность целого органа. Об этом говорила активность нейронных связей в оставшемся полушарии.

Ранее американские и британские ученые провели эксперименты на мышах, чтобы выяснить, чем отличается мозг новичка от эксперта. Исследование показало, что накопленный опыт при выполнении какой-либо задачи делает нейронные сети мозга более сфокусированными, что ведет к более быстрому и предсказуемому принятию решений.