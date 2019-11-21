Врачи впервые успешно заморозили живого человека

Врачи впервые успешно заморозили и разморозили человека на 2 часа

Процедуру проводят в медицинском центре Университета Мэриленд в Балтиморе. Пока что успешно удалось заморозить только одного человека. Нет данных о том, сколько неудачных попыток было до этого.

Заморозка происходит так: тело человека быстро охлаждают до 15 градусов, кровь пациента заменяется на холодный соляной раствор. После этого сердце перестаёт биться и мозговая активность приостанавливается. Пока что человек может находиться в таком состоянии всего два часа.

Пока что нет данных о том, что будет с пациентом при более длительной заморозке. Учёные уже планируют заняться этим вопросом.

Основное назначение процедуры — дать врачам время спасти пациента, который уже находится на грани жизни и смерти. Например, ERP поможет спасать людей с ранениями от пуль или ножей.

Врачи, которые занимаются экспериментом, акцентируют внимание на назначении процедуры. На этом этапе ERP нужен только для того, чтобы выигрывать время и спасать пациентов от смертельных ран. Возможно, когда-нибудь он поможет полететь на Сатурн, но не сегодня.

Полное исследование процедуры выйдет в конце 2020 года.