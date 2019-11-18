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Невесомость заставила кровь астронавтов течь назад 

Газета.Ru 11 часов назад
Невесомость заставила кровь астронавтов течь назад
Фото: Газета.Ru
Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов кровь в одной из вен течет не из мозга в сторону сердца, а наоборот. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.
У 2 из 11 исследованных астронавтов ученые зафиксировали обратный кровоток в левой внутренней яремной вене. Это один из двух крупнейших сосудов, через которые кровь вытекает из мозга. Специалисты связывают этот эффект с отсутствием гравитации на Международной космической станции (МКС).
Ученые предполагают, что это произошло из-за невесомости, в которой находятся все обитатели МКС. В таких условиях внутренние органы могут смещаться и сдавливать вену снизу, что и заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении.
В условиях жизни на Земле, такие случаи возможны по причине опухоли, которая давит на вену изнутри.
Кроме того, ученые нашли у одного из исследованных астронавтов в той же вене сгусток. При попадании в легкие, он может привести к смерти. Чтобы предотвратить это, астронавт начал принимать препараты, разжижающие кровь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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