Компьютер научили предсказывать смерть

Издание New Scientist, ссылаясь на исследователей Пенсильвания, сообщило, что искусственный интеллект научился предсказывать риски смерти пациентов. При этом компьютеру достаточно лишь ЭКГ, чтобы сообщить какой пациент выживет, а какой умрет в течении следующего года.

Отмечается, что новая система является самым точным методом прогнозирования, основанного на ЭКГ на данный момент. Так, она смогла зафиксировать сердечные заболевания даже у тех людей, которые успешно прошли кардиологов.

Кроме того, эффективность модели протестировали с помощью показателя AUC, способного выявить, как точно система определяет разницу между теми пациентами, которые умрут в скором времени и теми, которые выживут. Так, компьютер достиг показателя равного 0,85 AUC, тогда как идеальное значение составляет 1, с отсутствием разницы в 0,5. Отмечается, что тестирование моделей, которые используются в современной медицине показало более низкий результат — от 0,65 до 0,8.