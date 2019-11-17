Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как вернуть лекарства в аптеку
Как вернуть лекарства в аптеку
Болезни и лекарства
Сахарную зависимость сравнили с героиновой
Сахарную зависимость сравнили с героиновой
Новости
Как унять боль в горле при помощи банана и моркови
Как унять боль в горле при помощи банана и моркови
Народная медицина
Как не стать жертвой сердечного приступа
Как не стать жертвой сердечного приступа
Болезни и лекарства

Компьютер научили предсказывать смерть 

Ferra.ru + ещё 2 15 часов назад
Компьютер научили предсказывать смерть
Фото: Ferra.ru
Издание New Scientist, ссылаясь на исследователей Пенсильвания, сообщило, что искусственный интеллект научился предсказывать риски смерти пациентов. При этом компьютеру достаточно лишь ЭКГ, чтобы сообщить какой пациент выживет, а какой умрет в течении следующего года.
Отмечается, что новая система является самым точным методом прогнозирования, основанного на ЭКГ на данный момент. Так, она смогла зафиксировать сердечные заболевания даже у тех людей, которые успешно прошли кардиологов.
Кроме того, эффективность модели протестировали с помощью показателя AUC, способного выявить, как точно система определяет разницу между теми пациентами, которые умрут в скором времени и теми, которые выживут. Так, компьютер достиг показателя равного 0,85 AUC, тогда как идеальное значение составляет 1, с отсутствием разницы в 0,5. Отмечается, что тестирование моделей, которые используются в современной медицине показало более низкий результат — от 0,65 до 0,8.
Видео дня. Чем опасен затяжной кашель
Ferra.ru: последние новости
Больных раком начнут лечить тренировками астронавтов Больных раком начнут лечить тренировками астронавтов Выявлена самая пьющая страна в мире Выявлена самая пьющая страна в мире В России могут ввести бесплатную раздачу лекарств по рецепту В России могут ввести бесплатную раздачу лекарств по рецепту
Комментарии 
Теги:
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как вернуть лекарства в аптеку
Как вернуть лекарства в аптеку
Сахарную зависимость сравнили с героиновой
Сахарную зависимость сравнили с героиновой
Как унять боль в горле при помощи банана и моркови
Как унять боль в горле при помощи банана и моркови
Как не стать жертвой сердечного приступа
Как не стать жертвой сердечного приступа
Сможет ли человечество победить рак
Сможет ли человечество победить рак
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Как не поддаться диабету
07:20
Как не поддаться диабету
Болезни и лекарства
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
26:05
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
Болезни и лекарства
О чем говорит затяжной кашель
02:12
О чем говорит затяжной кашель
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение