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В людях нашли новый неизвестный вирус 

Lenta.ru 5 часов назад
В людях нашли новый неизвестный вирус
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Globallookpress.com
Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вирусов в образцах физиологической жидкости человека. Новый вид относится к бактериофагам, то есть вирусам, использующим в качестве клеток-хозяев бактерии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Специалисты изучили 111 образцов мочи, крови и других жидкостей человеческого организма. Они выявили 43 бактериофага, в том числе новую разновидность, относящуюся к подсемейству Tunavirinae. Они заражают кишечную палочку Escherichia coli, которая является одним из возбудителей невосприимчивых к антибиотикам инфекций.
Считается, что бактериофаги способны передавать бактериям гены устойчивости к лекарствам, распространяя среди потенциально патогенных организмов резистентность к антибиотикам. Ученые считают, что критически важно изучить распространенность и разнообразие фагов в организме людей, а также взаимодействие вирусов друг с другом. Фаги могут также атаковать определенные виды бактерий, нарушая баланс микрофлоры и способствуя развитию различных заболеваний.
Кроме того, исследователи выяснили, что фаги способны выживать в окружающей среде без клетки-хозяина, а также могут развивать устойчивость к дезинфицирующим средствам.
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