Раскрыто появление пожирающей людей живьем инфекции

Ученые Университета Мэриленда и Университета Техаса выяснили, что два штамма пожирающих плоть бактерий, которые вызывают опасное заражение мягких тканей, могут взаимодействовать друг с другом, формируя еще более смертоносную инфекцию. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ранее считалось, что тяжелое заболевание, называемое некротическим фасцииитом, вызывается лишь одной разновидностью бактерий. Однако оказалось, что один из штаммов вырабатывает токсин, который разрушает мышечную ткань, а другой штамм попадает в кровеносную системы и мигрирует в другие органы.

Исследователи описывают случай, когда у пациента, диагностированного с некротическим фасциитом, был выявлен лишь один штамм бактерии Aeromonas hydrophila. Однако, несмотря на лечение, больному становилось хуже, и для спасения его жизни понадобилась четырехкратная ампутация. Генетический анализ выделенной культуры позволили выявить штамм, который не обнаруживался с помощью стандартных методов диагностики.

Оба штамма были названы некротическим фасциитом 1 (NF1) и некротическим фасциитом 2 (NF2). В ходе лабораторных исследований ни один из штаммов не вызывал серьезную инфекцию, однако их сочетание оказалось смертельно опасным. NF2 производит разрушающий мышцы токсин.

Некротический фасциит возникает при попадании инфекции в подкожные ткани через неправильно обработанные царапины и раны. Известны случаи заболевания при употреблении в пищу сырых морепродуктов. Заболевание часто приводит к отмиранию обширных участков тела, в связи с чем врачи проводят ампутации. Зафиксировано распространение опасных бактерий в прибрежных районах морей в регионах с умеренным климатом, что ученые связывают с глобальным потеплением.