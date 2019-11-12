Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи заявили, что витамин D помогает бороться с раком 

Российская Газета + ещё 2 7 часов назад
Витамин D помогает бороться с раком
Фото: Российская Газета
Витамин D оказывает влияние на поведение клеток меланомы, делая их менее агрессивными. Таков результат исследования ученых из университета Лидса (Великобритания), опубликованного на днях в журнале Cancer Research.
Витамин D влияет на передачу сигналов в клетках меланомы, что способствует замедлению их роста — по крайней мере, такой эффект наблюдали британские исследователи в лабораторных условиях. Агрессивность клеток рака кожи у подопытных мышей не только была уменьшена с помощью витамина D, но и удалось предотвратить распространение (метастазирование) рака в легкие животных.
Воздействие на молекулы ДНК осуществляется с помощью так называемых рецепторов витамина D (VDR), которые позволяют витамину связываться с поверхностью клетки. Рецепторы витамина D широко представлены в организме и обнаружены во многих органах и тканях, включая кишечник, почки, кости, мозг, сердце, поджелудочную и паращитовидные железы. Дефицит витамина может вызвать проблемы роста клеток органов и способствовать развитию раковых заболеваний.
Задачей команды профессора Джулии Ньютон-Бишоп было узнать, какие процессы регулируются витамином D в клетках меланомы и что происходит при его недостатке.
Исследовательская группа наблюдала за активностью гена, ответственного за образование VDR в меланоме у 703 человек (без метастазных клеток) и 353 человек, у которых уже пошли метастазы. Им важно было выяснить, связано ли количество VDR в клетках меланомы с генетическими изменениями, которые происходят, когда опухоль становится агрессивнее. Одновременно шли эксперименты на мышах: ученые проверяли, влияет ли количество VDR на способность рака распространяться в организме.
Оказалось: чем меньше VDR, тем быстрее растет опухоль, тем больше она метастазирует и тем ниже активность генов, которые позволяют иммунной системе бороться с раковыми клетками. Особенно тех генов, которые контролируют сигнальный путь Wnt/β-катенин, отвечающих за различные биологические процессы в клетке.
А у мышей обнаружилось следующее: увеличение количества VDR в клетках меланомы снижает активность сигнального пути Wnt/β-катенин, что замедляло рост меланомы. При этом ученые заметили, что рак реже распространяется на легкие.
"После многих лет исследований мы наконец выяснили, как витамин D и VDR влияют на поведение клеток меланомы. Эта часть головоломки поможет нам лучше понять процесс роста и распространения опухоли, и мы надеемся найти новые пути для ее контроля, — говорит профессор Ньютон-Бишоп. — И хотя витамин D сам по себе не лечит рак, мы смогли понять, как он усиливает эффект иммунотерапии".
По мнению Мартина Ледвика из института исследования рака Великобритании (Cancer Research UK), результаты показали, насколько "важен витамин D для здоровья мышц и костей, поэтому следует обращать внимание на его уровень и вовремя устранить возможный дефицит, особенно зимой".
Тем не менее, врачи всячески обращаются к населению и подчеркивают — самолечение недопустимо, за консультацией необходимо обратиться к медикам.
Видео дня. Как правильно контролировать холестерин
Российская Газета: последние новости
Ученые выявили связь между рационом питания и риском ранней смерти Ученые выявили связь между рационом питания и риском ранней смерти Ученые впервые выяснили, как мозг очищается от токсичных веществ Ученые впервые выяснили, как мозг очищается от токсичных веществ Самой пьющей признана страна в Прибалтике Самой пьющей признана страна в Прибалтике
Комментарии 
Теги:
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые поняли, что в людях меняет лечебный массаж
Ученые поняли, что в людях меняет лечебный массаж
Раскрыто появление пожирающей людей живьем инфекции
Раскрыто появление пожирающей людей живьем инфекции
Что на самом деле убивает иммунитет
Что на самом деле убивает иммунитет
Названы четыре предвестника диабета
Названы четыре предвестника диабета
Хирург вырезал пациенткам органы без их согласия
Хирург вырезал пациенткам органы без их согласия 1
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
00:58
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
Новости
Как снизить давление без таблеток
02:40
Как снизить давление без таблеток
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему появляются папилломы
01:26
Почему появляются папилломы
Болезни и лекарства Наука
Как держать уровень холестерина под контролем
16:43
Как держать уровень холестерина под контролем
Болезни и лекарства Наука
Как справляться с мигренью
07:34
Как справляться с мигренью
Болезни и лекарства Наука
Частная клиника обманула десятки москвичей
03:41
Частная клиника обманула десятки москвичей
Болезни и лекарства Новости
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
06:28
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение