Темп ходьбы расскажет об интеллекте человека

Американские ученые из Университета Дьюка в штате Северная Каролина установили взаимосвязь между работой мозга и скоростью ходьбы человека. Соответствующие выводы они сделали на основе результатов исследования с участием сотен людей в возрасте от 45 лет, передает в понедельник «Nation News».

В ходе эксперимента специалисты вычисляли скорость шага и физиологические показатели участников, а также их умственные способности. В результате ученые выявили, что медленно передвигающиеся люди слабее сжимают предметы, имеют слабый иммунитет и проблемы с легкими.

Кроме того, их показатели интеллекта были по 16 пунктам ниже, чем у любителей быстрой ходьбы. По результатам МРТ мозга «медленных» людей исследователи определили, что площадь мозга и его коры у них оказалась меньше, а орган выглядел более «старым». Это сказывалось и на внешности участников: медленно передвигавшиеся люди выглядели старше двигавшихся в высоком темпе.

Эксперты также отметили, что данная взаимосвязь в некоторой степени обусловлена генетикой. Ученые надеются, что результаты их эксперимента могут быть использованы для обнаружения ранних симптомов развития старческого слабоумия.

К аналогичным выводам пришли ученые, исследовавшие пожилых жителей Новой Зеландии. Специалисты подчеркнули, что «медленные» люди в возрасте 70-80 лет умирали чаще сверстников, передвигавшихся быстро.