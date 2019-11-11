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Доказана смертельная опасность популярного лекарства 

Lenta.ru 8 часов назад
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Фото: Lenta.ru
Популярная пищевая добавка и лекарственное средство "Кратом", использующееся в западных странах, может повреждать печень. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии (США). Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи рассмотрели 404 случаев повреждения печени от пищевых добавок. Восемь случаев, зарегистрированных в 2007-2014 годах, оказался связаны с кратомом. Пять пациентов использовали средство в качестве стимулятора, а один — для избавления от боли в суставах. Все использовали добавку в течение двух-шести недель, прежде чем появились признаки повреждения печени.
У пяти пациентов развилась желтуха, у шести — зуд, у пятерых болел живот, а у троих — жар. После госпитализации все выздоровели. Нарушения функций печени не требовали пересадки органа.
По словам ученых, данные случаи показывают, что кратом является потенциально опасным для здоровья, и, скорее всего, не может использоваться в качестве безрецептурной пищевой добавки. Кроме того, известны его опиоидные свойства, которые могут вызывать наркотическую зависимость. В медицинской литературе отсутствуют достоверные данные о пользе этого препарата для лечения боли и терапии лекарственной зависимости.
Кратом — дерево, произрастающее в Юго-Восточной Азии. Его ткани содержат алкалоиды, включая митрагинин, который в Российской Федерации является запрещенным веществом.
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